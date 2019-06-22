ضبط 1.5 طن ألبان فاسدة قبل بيعها في بني سويف

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط تاجر مواد غذائية ومركبة نقل (بدون لوحات معدنية) قيادته، بدائرة مركز شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1،500) طن وخمسمائة كيلو جرام "ألبان"غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.