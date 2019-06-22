خالد البلطان رئيسا لنادي الشباب السعودي بالتزكية

فاز خالد البلطان اليوم السبت برئاسة نادي الشباب السعودي لكرة القدم لـ4 أعوام مقبلة، بالتزكية، بعد انتهاء تكليفه من هيئة الرياضة في المملكة، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للنادي.



وأعلنت لجنة الانتخابات فوز البلطان بفترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم: خليفة الهويشان نائبًا للرئيس، وفهد الشعلان، وفهد العليان، وأحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني وتركي المعجل.



وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

