هاميلتون يسخر من استخدام فيراري لفيديو تحليلي من شاندوك

سخر لويس هاميلتون من فيراري بعد استخدام الفريق الإيطالي لفيديو تحليلي من السائق الهندي قارون شاندوك كدليل لتظلمه بشأن نتيجة سباق جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.



ورفض المراقبون طلب فيراري بإعادة النظر في واقعة سباق مونتريال الفائز به هاميلتون بعد فرض عقوبة زمنية على سيباستيان فيتل.



وزاد الحديث عن تقديم فيراري أدلة جديدة بشأن الواقعة وتبين أن الفريق قدم فيديو تحليلي لشاندوك، سائق فورمولا 1 السابق، في محطة سكاي سبورتس التلفزيونية.



وأبلغ هاميلتون الصفحيين بعد حصد مركز أول المنطلقين لسباق جائزة فرنسا الكبرى مع مرسيدس "عندما وصلت صباح (الجمعة) سمعت أن الدليل كان فيديو من قارون شاندوك وشعرت براحة بعد ذلك".



وانطلق فيتل من مركز أول المنطلقين في كندا لكنه تعرض لعقوبة زمنية مثيرة للجدل بعد الخروج عن مسار الحلبة والعودة بشكل غير آمن وصفه المراقبون بالخطير إذ كان هاميلتون يحاول تجاوزه.



وعانى السائق الألماني خلال التجارب التأهيلية في فرنسا إذ نال المركز السابع وشاهد هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس يضمنان الانطلاق من الصف الأول.



وقال هاميلتون "أشعر بقوة لكن في كل مرة أشعر أنني بدأت أسير على الطريق الصحيح يأتي فالتيري ويقدم أداء مذهلا في كل لفة.فالتيري يضغط علي".



وأضاف السائق البريطاني في إشارة إلى فيراري "في بعض السباقاتنشعر كفريق أننا لا نتعرض للضغط القوي الذي نأمل فيه من الآخرين ".



ويتصدر هاميلتون، الفائز بخمسة من سبعة سباقات هذا الموسم انتصر فيها مرسيدس كلها، البطولة بفارق 29 نقطة أمام بوتاس.

