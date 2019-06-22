إحباط بيع 9.5 طن أرز مغشوش في البحيرة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (محافظة البحيرة) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "الأرز الحر" المعبأة داخل أجولة مدون عليها إستيراد إحدى الدول الأجنبية وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها "أرز أبيض بلدى مصرى فاخر" خلافًا للحقيقة وبدون أية بيانات تفيد تواريخ صلاحيتها والإنتاج.



تم ضبط كميات قدرها (7) طن "أرز أبيض" معبأة داخل أجولة تحت التعبئة، (2،500) طن "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات مدون عليها البيانات سالفة الذكر (منتج نهائى) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.