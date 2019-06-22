حبس 3 عاطلين لتعديهم على آخر في مشاجرة بالمرج

شهدت منطقة المرج مشاجرة دامية حيث أقدم 3 عاطلين على الشجار مع آخر والتعدي عليه بالضرب.



وقررت نيابة المرج حبس 3 عاطلين بتهمة استعراض القوة والبلطجة بالأسلحة البيضاء والتعدي بالضرب المبرح على عاطل لخلافات سابقة.



كانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار من إحدى المستشفيات بالمرج تفيد بحضور عاطل به إصابات بالغة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وهم أحمد ع، مروان ح، مصطفي ع عاطلين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدي على موسى م، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

