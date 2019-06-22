الداخلية الجورجية: اعتقال 120 شخصا على خلفية الاحتجاجات في تبليسي

قالت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم السبت، إنه تم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، مشيرة إلى أنه تم الحكم على 121 شخصا منهم بالاعتقال الإداري، فيما أطلق سراح الباقين.



ودعت الوزارة المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون ومراعاة النظام والانضباط.



وكان الحزب الحاكم في جورجيا أعلن أمس أن رئيس البرلمان استقال من منصبه عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية.