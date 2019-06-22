ضبط مقاول هارب من سداد 5.7 مليون جنيه غرامات بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم، القبض على مقاول هارب من دفع 5 ملايين و760 ألف جنيه غرامات.



تفاصيل الواقعة، بدأت أثناء خروج مأمورية بقيادة النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لضبط الخارجين عن القانون، حيث اشتبه في المدعو «صالحين رستم علي»، 54 سنة، مقاول ومقيم عزبة كامل صدقي، حدائق حلوان، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من 27 قضايا متنوعة سرقة تيار كهربائي وغرامات مباني، بإجمالي مبلغ 5 ملايين و760 ألف جنيه.



وبمواجهته أمام العقيد بدوي هاشم، مأمور قسم حلوان، اعترف بأنه المعنى بالأحكام الصادرة ضده.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.