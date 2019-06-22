مدرب الكونغو الديمقراطية: نستحق الخسارة وأوغندا فريق رائع

أكد فلوران ايبنجي المدير الفني للمنتخب الكونغولي لكرة القدم، أن المنتخب الأوغندي استحق الفوز في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.



وخسر المنتخب الكونغولي صفر 2 اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.



وقال ايبنجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إن أوغندا يستحق الفوز وفريقي قدم مباراة سيئة ولم نقدم ما نستحق عليه الفوز.



وأضاف: "منتخب أوغندا جيد وصعب جدا..وعانينا أمامه وتحديدا في الكرات الثابتة، وكانت هناك معركة كبيرة في وسط الملعب خسرناها ومعها خسرنا المباراة والنقاط الثلاث".



وأوضح: "المنافس أجبرنا علي الاعتماد علي الكرات العرضية لمحاولة مفاجئة الدفاع بسبب تنظيم وسط ملعبهم وصعوبة اختراقه، لكننا لم ننجح في ذلك".