توقيع عقد مشاركة الإسماعيلي والاتحاد في كأس محمد السادس للأندية العربية

وقع ناديا الإسماعيلي والإتحاد السكندري عقد مشاركة الأندية المصرية في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019-2020.



وحضر مراسم التوقيع، اليوم السبت، عن نادي الاسماعيلي المستشار محمد حسن الكيلية أمين صندوق النادي وعن الاتحاد السكندري هشام حسن نائب رئيس النادي.



جاء ذلك خلال استقبال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مكتبه بمقر الاتحاد بالجزيرة طلال ال الشيخ نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومبارك الغضبان نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي، بحضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي والدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي.

