أسعار الورق اليوم.. و"المستورد" بـ16600 جنيه للطن

سجل سعر طن الورق، اليوم الأحد في السوق المصري من 15500 جنيه إلى 15800 جنيه، للطن بينما سجل سعر الطن المستورد من 16600 جنيه إلي 16700 جنيه.



وتعمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام علي تطوير شركة راكتا للورق التابعة لها لزيادة إنتاجها في السوق المصري.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.