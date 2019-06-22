البعثة الإعلامية لأوغندا تشيد بالفوز على الكونغو

أشادت البعثة الإعلامية الموجودة مع منتخب أوغندا لكرة القدم بالفوز الذي حققه المنتخب الأوغندى، اليوم السبت، على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.



وأشار عدد من الصحفيين الموجودين عقب المباراة إلى أن فوز اليوم هو فوز مهم بالنسبة للمنتخب، وثلاث نقاط مؤثرة في مشوار أوغندا للحصول على اللقب الإفريقي.



كما أشار عدد منهم إلى أن منتخب بلادهم تأهل في النسختين الماضيتين إلى ربع نهائي ونصف نهائي البطولة الإفريقية، ولا يوجد ما يمنع أن يحصل المنتخب الأوغندي على اللقب العام الحالي، خاصة أن المنتخب أصبح أفضل كثيرًا من السنوات السابقة.

