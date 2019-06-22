إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية امهرة

قالت إثيوبيا اليوم السبت إن محاولة انقلاب وقعت ضد زعيم ولاية أمهرة ولكنها فشلت.



وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة إي. بي. سي التلفزيونية الرسمية اليوم السبت: "وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت" مشيرا إلى عاصمة أمهرة، ولم يحدد من الذي يقف وراء المحاولة.



وتحدث سكان عن سماع دوي إطلاق نار في بحر دار على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالقتال مازالت غير واضحة.