"كانو وايتو وأحمد أحمد" يتابعون مباراة نيجيريا وبوروندي

شهدت مباراة نيجيريا وبوروندى في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية باستاد الإسكندرية حضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة والنيجيرى كانو والكاميرونى صامويل ايتو.



وانطلقت اليوم مباريات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا وغينيا وبورندى ومدغشقر.



وحرص النجم النيجيرى كانو علي تحفيز لاعبي منتخب نيجيريا والمدير الفنى الألماني جيرونوت روهر قبل مواجهة منتخب بوروندي.

