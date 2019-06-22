رئيس «تاون جاس»: توصيل الغاز لـ300 ألف عميل بمليار جنيه

السبت 22/يونيو/2019 - 07:47 م

حسن كامل سيد إبراهيم

dostor.org/2682300

ياسر بهنس قال إن الشركة تمد الخدمة لـ283 ألف وحدة سكنية تمثل 21% من إجمالى وحدات الخطة القومية

- أعمالنا وفرت 7 ملايين أسطوانة بوتاجاز بـ700 مليون جنيه ولدينا ٢١ مركز خدمة عملاء

- مبادرة تقسيط قيمة التوصيل بـ30 جنيهًا شهريًا أسهمت فى زيادة حجم التعاقدات

- العدادات مسبوقة الدفع تقلل من أخطاء العنصر البشرى وتساعد فى ترشيد الاستهلاك



قال المهندس ياسر بهنس، رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس»، إن الإنجازات التى يشهدها قطاع البترول حاليًا تفوق الخيال، خاصة فى نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، مرجعًا الفضل فى ذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته بتحسين معيشة المواطنين، بجانب جهود قيادات وزارة البترول.

وكشف «بهنس»، فى حواره مع «الدستور»، عن عزم الشركة توصيل الغاز الطبيعى إلى ٣٠٠ ألف عميل بتكلفة مليار جنيه، خلال العام المالى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.



■ كم يبلغ حجم أعمال «تاون جاس» ونسبتها فى خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى؟

- نصيب «تاون جاس» من هذه الخطة الطموحة ٢٨٣ ألف وحدة سكنية، تمثل ٢١٪ من الخطة، وبلغ عدد التعاقدات منذ بداية عام ٢٠١٨ حتى ديسمبر ٢٠١٨ نحو ٤٠٠ ألف تعاقد.

■ ما خطة الشركة خلال العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠ وكم تبلغ تكلفتها الاستثمارية؟

- من المخطط توصيل الغاز الطبيعى لـ٣٠٠ ألف عميل، بتكلفة استثمارية قدرها مليار جنيه تقريبًا.

■ لماذا لم يتم طرح الشركة فى البورصة مثل «غاز مصر»؟

- قطاع البترول هو الذى يصدر قرار طرح شركات قطاع البترول بالبورصة، من خلال تقييم المختصين لتلك الشركات.

■ ما رأيك فى مبادرة تقسيط قيمة التوصيل بمبلغ ٣٠ جنيهًا شهريًا؟

- تعد تلك المبادرة من أهم العوامل التى ساعدت على إنجاح خطة توصيل الغاز، إذ كان إحجام العملاء عن التعاقد من أهم معوقات عملية توصيل الغاز الطبيعى، ونجحت تلك المبادرة فى إزالة جميع المخاوف ما أدّى إلى زيادة حجم التعاقدات، الذى بدوره كان دافعًا لنا للعمل فى أوقات الإجازات لتلبية طلبات العملاء، إذ تمت مضاعفة إمكانيات الشركة من العمالة والمعدات لزيادة الإنتاجية، خاصة أن هذه المبادرة شملت جميع المناطق بما فيها جميع محافظات الصعيد.

■ هل هناك شروط يجب توافرها فى المناطق المستهدفة لتوصيل الغاز بالتقسيط؟

- ليست هناك شروط محددة لأى منطقة، ولكن هذه المبادرة تنطبق فقط على المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ولا تنطبق على المناطق التى سبق إمدادها بالغاز الطبيعى.

■ كيف يساعد توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى تخفيض دعم أسطوانات البوتاجاز؟

- أحد الأسباب الرئيسية للتوسع فى مشروع توصيل الغاز للمنازل هو خفض الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، وعلى سبيل المثال تم توصيل الغاز الطبيعى لـ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٨، ما أدّى إلى توفير ما يقرب من ٧ ملايين أسطوانة بوتاجاز تقريبًا، وهو ما خفّض قيمة الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز بمقدار ٧٠٠ مليون جنيه تقريبًا.

■ كم عدد مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة؟

- تضم الشركة ٢١ مركزًا لخدمة العملاء بجميع مناطق امتياز الشركة، والتى تشمل ٥ محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية»، وتقدم هذه المراكز جميع الخدمات المتعلقة بالغاز، مثل «استكمال الأعمال والفك والتركيب والتركيبات الجديدة» لـ٣.٧ مليون عميل، وتتسم تلك الخدمات بالجودة والسرعة، من خلال لائحة أسعار معتمدة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

ويتم تلقى طلبات خدمة العملاء من خلال الرقم المختصر «١٩١٢٩»، الذى يعمل بنظام الرد التلقائى، وذلك لتوجيه العميل للإدارة المختصة مباشرة.

■ كم عدد العملاء الحاليين للشركة منذ بدء العمل؟

- عدد العملاء الحاليين يبلغ ٣.٧ مليون عميل، إضافة إلى ٢٧ ألف عميل تجارى، و٥٠٠ عميل صناعى، و٦ محطات كهرباء، بخلاف ٨٣ محطة تموين سيارات.

■ ما أنشطة الشركة فى المدن الجديدة؟

- تعمل شركة «تاون جاس» فى مدينة القاهرة الجديدة، إذ تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية متضمنة تنفيذ خط الغاز الرئيسى بطول ١٦ كم، وتنفيذ محطتين؛ لتخفيض الضغط وشبكة لتوزيع الغاز بطول ١٠٠٠ كم تقريبًا، باستثمارات قدرها ١.٥ مليار جنيه، وذلك لتلبية احتياجات جميع العملاء بمناطق التجمع الأول والثالث والخامس والياسمين والنرجس والرحاب والبنفسج والقرنفل، وتم افتتاح مقرين، أحدهما بمنطقة الياسمين بالتجمع الأول، والآخر خلف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

■ ما حجم الاستهلاك الشهرى لعملاء «تاون جاس» من الغاز؟

- بلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعى خلال عام ٢٠١٨ لجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى حوالى ٦ مليارات و١٦٣ مليون متر مكعب سنويًا، ويبلغ متوسط الاستهلاك الشهرى لجميع القطاعات المختلفة نحو ٥٠٠ مليون متر مكعب.

■ كيف تتعامل الشركة مع شكاوى ارتفاع تكلفة توصيل الغاز ووجود خلل بالعدادات؟

- شكاوى ارتفاع تكلفة توصيل الغاز يتم حلها عبر التواصل مع العملاء؛ للرد على استفساراتهم فيما يتعلق بارتفاع قيمة المقايسة، علمًا بأن المقايسة الصادرة من الشركة تكون تفصيلية وطبقًا للوائح والأسعار المعتمدة من خلال الشركة القابضة، أما فيما يخص شكاوى خلل العدادات، فيتم حلها عبر توجيه العمالة المتخصصة لإجراء المعاينة المطلوبة والقيام بمعايرة العداد؛ للتأكد من صحة القراءات من عدمها، وفى حالة وجود أى خلل يتم تغيير العداد، علمًا بأن أغلب الحالات تكون نتيجة عبث العميل نفسه بالعداد.

■ ما رأيك بالمنظومة الجديدة لتغيير عدادات الغاز إلى مسبوقة الدفع؟

- المنظومة الجديدة لتغيير عدادات الغاز إلى مسبوقة الدفع سيكون لها تأثير إيجابى، إذ إنها ستساعد المواطن على ترشيد استهلاكه والتحكم فيه، وستقلل من أخطاء العنصر البشرى فى قراءة الاستهلاك، وبالتالى القضاء على الشكاوى المستمرة من المواطنين، إضافة لسرعة سداد مستحقات الدولة من استهلاكات الغاز.

■ ما أبرز المشكلات التى تواجهكم أثناء عملية التوصيل؟

- المغالاة فى تكاليف إعادة الشىء لأصله من قبل الأحياء ومديريات الطرق، ويتم عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلى الأحياء لحل تلك المشكلة، فضلًا عن مشكلة عدم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحى الحكومى أو عدم اكتمال معظمها بغالبية المناطق العشوائية والشعبية المدرجة بخطة الشركة.

■ ما الذى يمنع تغطية جميع مناطق الجمهورية بالغاز؟

- يمكن القول إن ٩٠٪ من المناطق تم إمدادها بخدمة الغاز الطبيعى، أما عن العوائق التى تمنع دخول الغاز الطبيعى لأى منطقة جديدة، فتتمثل فى اتباع ضوابط الأمن والسلامة، ومن بينها ألا يقل عرض الشارع عن ٣ أمتار للسماح لسيارات الطوارئ والحماية المدنية بالقيام بأعمال المناورات المطلوبة، إضافة إلى الحالة الإنشائية للمبانى، فضلًا عن الانتهاء من إدخال المرافق «المياه والصرف الصحى».

■ ما أسباب حدوث بعض الانفجارات لخطوط الغاز فى المنازل؟

- الانفجارات تحدث بسبب عبث العميل بتوصيلات الغاز، عبر محاولة عمل تفريعات أرضية من خلال عمالة غير متخصصة، وباستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات الفنية، لذا أطلب من عملائنا الكرام اتباع جميع الإجراءات الخاصة بتعليمات الأمان، والتى تتمثل فى التعامل مع الفنيين المتخصصين بالاتصال بمراكز خدمة العملاء على الرقم «١٩١٢٩» أو بغرف الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال الرقم المختصر «١٢٩».

وننصح العملاء بفتح منافذ التهوية وغلق محابس الغاز الرئيسية، إضافة إلى عدم تشغيل مفاتيح الكهرباء، لحين وصول مندوبى الشركة للتعامل مع الحالة وحل أى مشكلة.

■ كيف يتم تلقى شكاوى العملاء والتعامل معها فى حال تسرب الغاز؟

- يتم تلقى بلاغات التسريب من خلال رقم الطوارئ «١٢٩»، وتنتقل على الفور فرق الطوارئ؛ لتنفيذ أعمال التأمين المطلوبة، ويتم التعامل مع جميع أنواع بلاغات التسريب بمنتهى السرعة والحرفية، حتى إن لم يكن هناك تسريب حقيقى للغاز، إذ إن هناك بلاغات وهمية أو بلاغات اشتباه فى تسريب.

كما يتم تلقى شكاوى العملاء من خلال المواقع الإلكترونية، مثل موقع مجلس الوزراء وحماية المستهلك والموقع الإلكترونى للشركة، ويعمل المختصون بالشركة على حل جميع الشكاوى فى أسرع وقت ممكن.