كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد، لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومن المقرر الانتهاء من نظره اليوم لرفعه إلى الجلسة العامة.



وفيما يلي تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المشروع الجديد.



- نص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.



- يستهدف القانون تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في التمويل الاستهلاكي.



- يتضمن آليات لحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.



- وضعت أحكام القانون قواعد حوكمة لأنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.



- حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.



- حدد القانون قواعد تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط.