محمود علاء: لم أتوقع مشاركتى أساسيًا حتى ليلة المباراة.. والبطولة صعبة

رغم أن البعض شكك فى مستواه قبل بدء البطولة، ظهر مدافع المنتخب محمود علاء بشكل لافت فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وتمكن من أن يكون أول لاعب يتوج بجائزة «أفضل لاعب فى المباراة» خلال مباريات هذه النسخة من «كان».



وكشف «علاء»، فى حوار مع «الدستور»، أنه لم يكن يتوقع المشاركة أساسيًا فى تشكيل «الفراعنة» حتى ليلة المباراة، لكنه كان مستعدًا تمامًا للعب، مشيرًا إلى شعوره بتغيير ملموس فى طريقة التعامل معه من قِبل الجهاز الفنى فى التدريبات الأخيرة؛ جعلته يؤمن بحظوظه فى المشاركة.



ورأى «علاء» أنه من الصعب تحديد المنتخب الذى سيفوز بتلك البطولة، خاصة مع وجود منتخبات قوية فى كل المجموعات، لكنه وعد بأن يقاتل لاعبو المنتخب المصرى حتى آخر لحظة.



■ بداية.. ما رأيك فى أداء المنتخب الوطنى بمباراة الافتتاح؟

- قدمنا أداءً جيدًا جدًا فى الشوط الأول، لكن حدث تراجع بعد ذلك فى الشوط الثانى بسبب حرصنا الزائد على حماية الهدف الذى سجلناه، ففى بداية المباراة سيطرنا واستحوذنا بشكل كبير، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وتحقيق نتيجة كبيرة، ولكن غاب عنا التركيز والتوفيق أيضًا، وخلال المباريات المقبلة سنعمل على تصويب الأخطاء ومعالجة نقاط الضعف التى ظهرت، لكى نستطيع تحقيق أهدافنا، وفى النهاية يجب أن نعرف أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة جدًا على صاحب الأرض بسبب الضغوط الجماهيرية والإعلامية الكبيرة.

■ هل زادت فرص المنتخب الوطنى فى التأهل للدور الثانى بعد الفوز على زيمبابوى؟

- بالتأكيد زادت فرصنا، فقد تخطينا المباراة الأولى، وفى مباراة الكونغو سنصبح أكثر هدوءًا وتركيزًا من أجل تحقيق الانتصار وضمان التأهل رسميًا لدور الـ١٦.

نحن نلعب من أجل تصدر المجموعة والوصول إلى الدور الثانى من البطولة بحالة فنية ومعنوية عالية، وهذا ما ركز عليه الجهاز الفنى طوال فترة المعسكر، ونحن كلاعبين نعى ذلك جيدًا.

■ أتَرى أنك ضمنت مكانًا فى التشكيل الأساسى للمنتخب بعد حصولك على لقب «رجل المباراة»؟

- لا، فالأمور فى كرة القدم لا تسير هكذا، بل علىّ الاجتهاد بشكل أكبر خلال التدريبات؛ حتى أتمكن من اللعب أساسيًا فى المباريات المقبلة، رفقة أحمد حجازى.

وأعتقد أن تتويجى بجائزة أفضل لاعب فى المباراة هو تتويج جماعى، أى تتويج للفريق وللترابط الموجود بيننا، فأنا لا ألعب لهدف شخصى وطموحنا هو الفوز بالبطولة.

وأرى أن المسئولية الآن صارت أكبر مما كانت، وأصبح مطلوبًا منى مضاعفة جهودى؛ حتى أحتفظ بالمستوى نفسه الذى ظهرت عليه، وأستمر فى نيل ثقة وإشادة الجميع.

■ هل توقعت أن تشارك أساسيًا فى المباراة الافتتاحية؟

- حتى ليلة المباراة لم أكن أتوقع المشاركة كلاعب أساسى، لكننى كنت أثق بشكل كبير فى أننى قد أحصل على الفرصة، خاصة بعدما شعرت بتغيير ملموس فى تعامل جهاز المنتخب معى فى التدريبات الأخيرة، تحديدًا بعد مباراة غينيا الودية.

وأشكر الجهاز الفنى على هذه الثقة الكبيرة، وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر ثقته وأقدم المطلوب منى.

■ يقال إن قلة خبرة باهر المحمدى ساعدتك على المشاركة كأساسى فى المباراة.. ما رأيك؟

- باهر لاعب واعد ومميز للغاية وله مستقبل كبير، وأعتقد أنه حصل على خبرة كبيرة خلال المشاركة مع منتخب مصر فى مباريات التصفيات، وأرى تساوى نسبة مشاركتى مع نسبة مشاركته كلاعب أساسى، ولا أحد يعلم من سيكون أساسيًا فى الفترات المقبلة، فكل شىء وارد، وأمور كثيرة تتبدل أثناء المشوار.

وأنا أثق فى أن باهر سيكون رائعًا فى أى وقت يشارك فيه مع المنتخب، وكل منا يثق فى قدرات زملائه.

■ ما سر تألقك مع أحمد حجازى؟

- حجازى بمثابة أخ لى ألعب معه منذ أن كنا فى منتخب الشباب، وهناك تفاهم وانسجام كبيرين بيننا، وهو يسهم بشكل كبير فى تألق أى مدافع يلعب بجواره، لأنه قائد ومقاتل ويحرص على تقديم النصح لزملائه طوال الوقت، ويتمركز بشكل جيد ويساعد اللاعب المجاور له على التمركز الجيد أيضًا، هو أفضل مدافع لعبت بجواره.

■ ما أبرز المنتخبات التى تنافس مصر على لقب البطولة؟

- أرى أن هذه البطولة صعبة للغاية، كونها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا، إضافة لوجود الكثير من المنتخبات الكبيرة التى لديها خبرات فى هذه المسابقة، لذا أنا لا أرشح منتخبًا بعينه للفوز بالبطولة، ولكن أعد بأننا سنقاتل حتى النهاية.

■ هل تتوقع أن تكون مباراة الكونغو وأوغندا أصعب من زيمبابوى؟

- بالتأكيد، فالكونغو يمتلك تاريخًا كبيرًا فى بطولات إفريقيا، ولديه مجموعة من اللاعبين المحترفين فى دوريات كبرى، ومستوياتهم أعلى بكثير من لاعبى زيمبابوى، بالطبع هو فريق يمتلك الطموح فى تحقيق نتائج كبيرة والعبور إلى الأدوار النهائية.

وكذلك منتخب أوغندا، كان منافسًا قويًا لنا فى تصفيات كأس العالم، وأصبح منتخبًا ناضجًا بما يجعله قادرًا على خلق صعوبات كبيرة لأى خصم.

نحن نعلم أنه لا توجد مباراة سهلة فى هذه البطولة، لذا نلعب مباريات كئوس، والجميع يمتلك الحظوظ نفسها، لذلك سنقاتل فى كل مباراة.



