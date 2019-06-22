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السبت 22/يونيو/2019 - 07:36 م

المنتخب يبدأ استعدادات «المهمة 2».. وأحمد حجازى يلعب بـ«واقى وجه»

المنتخب يبدأ استعدادات
رامى رجب
dostor.org/2682282

- هانى رمزى يقدم تقريرًا عن نقاط القوة والضعف فى الكونغو.
- لهيطة: أزمة أحمد أيمن منصور «خطأ إدارى»
أبدى المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رضاه عن الفوز على زيمبابوى بهدف نظيف فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معتبرًا أن أداء «الفراعنة» كان مميزًا فى الشوط الأول، ولم يكن بالسيئ فى الشوط الثانى.
وقال «أجيرى» إن اللاعبين تعرضوا لبعض الضغوطات نتيجة إقامة المباراة على استاد القاهرة، وهو ما خلق تسرعًا فى الأداء خلال الشوط الثانى، وجعل المنتخب الزيمبابوى يظهر ندًا قويًا للمنتخب الوطنى، مضيفًا: «الأهم هو الحصول على نقاط المباراة الثلاث».
وانتقد المدرب المكسيكى لاعبيه فى بعض السلبيات، من بينها فقدان السيطرة على وسط الملعب، وعدم السلاسة فى التمرير رغم خلق أكثر من فرصة للتسجيل وصناعة الأهداف.
وعبّر هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب، عن رضاه عمّا قدمه اللاعبون فى المباراة الافتتاحية، التى دائمًا ما تكون لها ظروف خاصة، مؤكدًا أن المنتخب مطالَب بالتطور فى المباريات المقبلة التى ستشهد منافسة قوية.
ورفض «رمزى» تقييم مستوى محمد صلاح خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى يحكم على أداء المنتخب ككل وليس مستوى «صلاح» بمفرده، لأن المنتخب يضم ٢٣ لاعبًا.
ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة الكونغو، الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويسعى الجهاز لتصحيح الأخطاء التى ظهرت فى مباراة زيمبابوى.
وخضع اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة زيمبابوى، صباح أمس، لتدريبات استشفائية للتخلص من إجهاد المباراة، فيما أدى البدلاء تدريبات قوية.
وقدّم هانى رمزى تقريرًا لـ«أجيرى» يتضمن نقاط القوة والضعف لفريق الكونغو، بعدما تابع، عصر أمس، مباراته مع أوغندا من داخل مدرجات استاد القاهرة الدولى، لتحديد أنسب الخطط والطريقة التى سيتبعها الجهاز الفنى لمواجهته.
وأثبتت الأشعة التى أجريت، أمس، على أحمد حجازى، لاعب المنتخب، إصابته بكسر فى الأنف خلال مباراة الفريق أمام زيمبابوى.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، إن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالى والمشاركة فى التدريبات والمباريات بشكل طبيعى، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة فى مثل هذه الحالة.
واستقر الجهاز الطبى للمنتخب على ارتداء «حجازى» واقيًا للوجه خلال تدريبات المنتخب والمباريات المقبلة.
وكان «حجازى» قد تعرض لإصابة فى الأنف، خلال اللقاء، ليخرج من الملعب للعلاج قبل أن يعود لاحقًا لاستكمال المباراة.
وأنهى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، الجدل الذى أثير قبل مباراة المنتخب وزيمبابوى بشأن الدفع بأيمن أشرف فى الجانب الأيسر بدلًا من أحمد أيمن منصور، موضحًا: «أيمن أشرف كان متواجدًا فى التشكيل الأساسى للمنتخب، ولم يتم إجراء أى تغيير قبل المباراة، وما حدث هو خطأ إدارى».
ونشر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة التشكيل الرسمى للمنتخب، وتواجد فيه أحمد أيمن منصور، وبعد دقائق تم الإعلان أن أيمن أشرف هو الأساسى.

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