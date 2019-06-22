السويسري فيدرر يتأهل لنهائي بطولة "هاله" للتنس

تأهل نجم التنس السويسري، روجيه فيدرر، إلى المباراة النهائية من بطولة "هاله"، التي تستمر منافساتها في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.



وتغلب فيدرر في مباراته بالدور نصف النهائي اليوم السبت على منافسه الفرنسي بيير - هيو هيربرت بمجموعتين للاشئ 6-3 و6-3، ليواجه في النهائي البلجيكي دافيد جوفان بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين دون رد أيضا بواقع 7-6 و6-3.



وتعد بطولة "هاله" لتنس الرجال من فئة الـ500 نقطة ويبلغ مجموع جوائزها نحو مليوني يورو، وتقام على الأراضي العشبية قبيل إنطلاق منافسات بطولة "ويمبلدون" ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

