شبكة أرجنتينية: كولومبيا تلعب مباراة باراجواي بكوبا أمريكا بالبدلاء

قالت شبكة "تي أي سي سبورت" الأرجنتينية، إن منتخب كولومبيا يجهز مفاجأة غير سارة للأرجنتين في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا حيث ينوي البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لكولومبيا، لعب مباراة باراجواي، غدا الأحد، بـ"البدلاء".



وأضافت الشبكة عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن قرار كيروش، جاء بعد أن ضمن فريقه التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، متصدرًا للمجموعة الثانية.



ويحتاج منتخب الأرجنتين إلى الفوز في مباراته الأخيرة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة بعد تعثره في الجولتين السابقتين وحصده لنقطتين فقط، كما يرغب في فوز كولومبيا أو تعادلها مع بارجواي في الجولة الثالثة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني دون انتظار نتائج الفرق في المجموعات الأخرى.

