إيبارشية أسوان تحتفل بعيد سيامة الأنبا هدرا اليوم

احتفلت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت 22 يونيو، بمرور 44 عامًا على سيامة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، ورئيس لجنة الإيمان والتشريع، أسقفًا على الإيبارشية.



وأقامت الإيبارشية احتفالا بعيد سيامته، حيث شارك به مجمع كهنة أسوان وعدد غفير من شعب الإيبارشية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدًا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.