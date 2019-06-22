ترامب يصل إلى كامب ديفيد لإجراء محادثات بشأن إيران

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مقره الريفي في كامب ديفيد، حيث قال إنه سيجري محادثات بشأن إيران.



وقال ترامب قبل مغادرته إلى كامب ديفيد: "تشهد إيران في الوقت الحالي فوضى اقتصادية، إنها تمر بظروف صعبة. سيتم فرض المزيد من العقوبات، عقوبات أكثر بكثير".



وأضاف ترامب: "لدينا مجموعة عقوبات قوية، بأكبر قوة يمكن فرضها على دولة واحدة، لكننا سنفرض عقوبات إضافية"، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.



وتابع ترامب: "لا أريد قتل 150 شخصا ما لم يكن ذلك ضرورة قصوى"، في إشارة إلى قراره ضد شن ضربة انتقامية على إيران بسبب إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.