اشتباكات عنيفة بين طالبان وداعش في شرق أفغانستان

أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم السبت بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي في إقليم كونار، شرق أفغانستان.



وقال مسؤول حكومي كبير في كونار إن الاشتباكات جارية الآن في منطقتي شابا دارا ومانوجي.



ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل بخصوص الاشتباكات أو عدد الخسائر في صفوف الحركة والتنظيم.



من ناحية أخرى أكد المسؤول أن القوات الأفغانية الخاصة قتلت خمسة قياديين من داعش في عملية بمنطقة نورجال داخل الإقليم، كما ألقت القبض على 14 مسلحا من التنظيم وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم في نفس المنطقة.



وتدهور الوضع الأمني - على مدار السنوات الأخيرة - في كونار إذ ينشط مسلحون في بعض نواحيه بينما تجري القوات الأفغانية عمليات لدحرهم.