السبت 22/يونيو/2019 - 07:04 م
يوفنتوس يجدد عقد بينتانكور حتى 2024
dostor.org/2682250
أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عن تمديد عقد لاعب الوسط الأوروجوياني الدولي رودريجو بينتانكور لمدة خمسة مواسم حتى 2024.
وانضم بينتانكور الذي يكمل عامه الثاني والعشرين الثلاثاء المقبل، إلى يوفنتوس في 2017 من صفوف بوكت جونيورز الأرجنتيني.
وساهم بينتانكور في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أخر موسمين، ليعزز رقمه القياسي برصيد ثمانية ألقاب متتالية في الدوري المحلي.
ويتواجد بينتانكور حاليا مع منتخب أوروجواي في البرازيل للمشاركة في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).