ترامب يعلن مناقشة الأزمة مع إيران في كامب ديفيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه موجود الآن في منتج كامب ديفيد، للعمل على العديد من القضايا بينها الأزمة الحالية مع إيران.



وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أنا في كامب ديفيد الآن أعمل على أشياء كثيرة، بما في ذلك إيران".



وأضاف: "لدينا اقتصاد رائع، فقد كانت التعريفة الجمركية الجديدة مفيدة جدًا سواء فيما يتعلق بالدولار أو على المساعدة في إبرام صفقات تجارية جيدة".



وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، في وقت سابق اليوم أن العقوبات النفطية التى فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني ستحرمه من عوائد قدرها نحو 50 مليار دولار.