سيفاستوفا تفقد فرصة بلوغ النهائي الرابع في مايوركا بعد الخسارة أمام كنين

فعلت الأمريكية صوفيا كنين ما عجزت عنه جميع اللاعبات في بطولة مايوركا المفتوحة عندما حرمت اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا من بلوغ النهائي بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-2 اليوم السبت.



ووصلت سيفاستوفا المصنفة الثانية في البطولة إلى النهائي في جميع النسخ الثلاث الماضية على الملاعب العشبية والتي انضمت إلى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في 2016. ونالت سيفاستوفا اللقب مرة واحدة.



لكن كنين البالغ عمرها 20 عاما والتي وصلت إلى دور الستة عشر في فرنسا المفتوحة الشهر الحالي أنهت آمال منافستها عندما زادت إيقاعها في المجموعة الأخيرة لتلحق الهزيمة الثالثة بسيفاستوفا في

19 مباراة في البطولة.



وتقدمت كنين خطوة عن العام الماضي عندما بلغت الدور قبل النهائي كمتأهلة من التصفيات وستلعب في النهائي غدا الأحد ضد أنجليك كيربر بطلة ويمبلدون المصنفة الأولى في البطولة أوالسويسرية بليندا بنتشيتش.



