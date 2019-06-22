البيت الأبيض يكشف تفاصيل "صفقة القرن"

كشف البيت الأبيض، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط المعرفة إعلاميا بـ "صفقة القرن، قبل أيام من مؤتمر تنموي في البحرين بشأن الفلسطينيين.



وجاء في بيان للبيت الأبيض، نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، أن الخطة المقترحة المكونة من 40 صفحة، تشمل إنشاء صندوق استثمار عالمي، تأمل الولايات المتحدة في أن يؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي للفلسطينيين والاقتصاديات العربية المجاورة.



وسيتم إنفاق أكثر من نصف المبلغ المحدد لذلك الصندوق وقيمته 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية على مدى عشرة أعوام، حسب الخطة.



وسيتم توزيع المبلغ الباقي على كل من مصر ولبنان والأردن.