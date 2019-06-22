الفلسطينيون يرفضون خطة كوشنر "الاقتصاد أولا" للسلام في الشرق الأوسط

رفض مسؤولون فلسطينيون اليوم السبت، المقترحات التي كشف النقاب عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب بإقامة مشروعات بتكلفة ضخمة لتمثل الشق الاقتصادي لخطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي طال انتظارها.



وقالت حنان عشراوي المسؤولة البارزة بمنظمة التحرير الفلسطينية إن خطط كوشنر كلها مجرد "وعود نظرية"، مشيرة إلى أن الحل السياسي فقط هو الذي يحل الصراع.



وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أكثر وضوحا بالقول "فلسطين ليست للبيع".