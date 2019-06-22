"النواب" يوافق على قرض بقيمة 225 مليون يورو من بنك التعمير الألماني

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.



وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019212 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسه على أن تعاود الانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.