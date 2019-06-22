الفرنسي هيرفي رينارد يعلق على افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، أن كأس أمم إفريقيا في نسخته الحالية سيكون رائعا بكل المقاييس.



وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت على هامش مباراة منتخب المغرب مع ناميبيا غدا الأحد - "شاهدنا أمس افتتاح رائع وأهنئ منتخب مصر بالفوز وأهنئ المنظمين على التنظيم الجيد وأعتقد أن البطولة بدأت قوية من خلال الافتتاح".



وأضاف "منتخب المغرب حضر في ظروف جيدة واستفدنا من أول أسبوعين في التدريب ووصلنا من أجل المنافسة مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد مباراة سهلة أو صعبة وشهدنا مباراة مصر وزيمبابوي ومدى صعوبة ضربة البداية".



وتابع "يجب أن نكون مستعدين مع كل التطورات التي تتطلبها كأس البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن توقيت مباراة نامبيا ودرجة الحرارة صعبة ولكن عليهم التعود مع هذا الوضع واستخدام الأساليب السليمة، وأن الهدف هو الفوز من البداية وامتلاكه خبرات كثيرة مع بطولات إفريقيا، تؤهله للوصول بعيدا في الكان.



وتلتقي المغرب مع نامبيا، مساء غدا الأحد، على ملعب السلام في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

