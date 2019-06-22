مدرب ناميبيا: أحترم منتخب المغرب لكن هدفنا الفوز

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا لكرة القدم أنه يعرف جيدًا قوة المنتخب المغربي ولكن

فريقه يسعى لبداية جيدة في بطولة أمم أفريقيا.



ويستعد منتخب ناميبيا لمواجهة المنتخب المغربي غدا الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيت.



وقال مانيتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت:"إن نتائج المنتخب المغربي خلال المباريات الودية التي سبقت بطولة أمم أفريقيا لا تعبر بأي حال من الأحوال عن شيء خاصة مع وجود نجوم جيدة لديهم".



وأضاف أن منتخب ناميبيا يقع في مجموعة الموت ولكن هدفه تحقيق الفوز في كل المباريات مع احترامه لجميع المنافسين.



وأوضح:"سنلعب بشكل جيد لنقدم صورة رائعة عنا إلى كل أفريقيا ونثبت أننا لم نأتي إلى مصر لمجرد إكمال فرق البطولة.. نحن هنا لنقدم ما علينا،علينا الفوز في المباراة الافتتاحية".



وتابع:"هدفنا من هذه المجموعة أن نحدد هوية المتأهلين للدور التالي، بطولة إفريقيا هي كأس العالم بالنسبة لنا، سأجعل المباراة صعبة علي المنتخب المغربي".



وقال:"شعور المشاركة كمدرب لا يقدر بثمن وأعجز عن وصفه، رينار المدير الفني للمغرب مدرب عظيم، هو لا يهتم بالأسماء ولكنه يؤمن بالفريق،سأجعله يشيد بي بعد المباراة".

