مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يؤكد أن تاريخ الأعياد مسألة لا علاقة لها بالعقيدة

علق الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، على قضية توحيد مواعيد الأعياد، قائلًا: "إن تاريخ الأعياد مسألة لا علاقة لها بالعقيدة على الإطلاق، بل هى أمر يخص التقويم والحسابات الفلكية والتاريخية والتقديرية لميلاد السيد المسيح".



واستطرد مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "الحقيقة أننا جميعنا لا نعلم بدقة متى ولد «المسيح» بالتحديد، وهل ولد فى شهور الشتاء كما نحتفل اليوم أم فى شهور الصيف؟، وهل نحتفل بيوم ميلاده وفقًا للتقويم القبطى أم التصحيح الغريغورى".



وتابع: "وكذلك هناك خلاف حول سنة الميلاد، لأن بعض الدارسين يعتقد أن المسيح ولد فعلًا بين السنتين الرابعة والسادسة قبل الميلاد، لذا أدعو الجميع للتمسك بمعنى العيد لا توقيته، لأن هذا هو الأهم".