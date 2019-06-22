بعثة المنتخب المغربي تتفقد ملعب السلام استعدادا لمواجهة نامبيا.. غدا

حرصت بعثة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب ستاد السلام وملامسة العشب قبل خوض المباريات الإفريقية للفريق عليها.



وكانت اللجنة المنظمة سمحت للبعثة اليوم السبت بتفقد الملعب، ولكنها رفضت خوض الفريق تدريباته عليها قبل المباراة التي سيلعبها أمام نامبيا، بالمجموعة الرابعة.



وانطلقت منافسات كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مساء أمس وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.



وتستعد المغرب لمواجهة نامبيا، غدا الأحد على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

