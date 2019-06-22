يوسف بن ناصر: لم نتأثر بعدم الفوز في المباريات الودية

قال يوسف بن ناصر لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إن العامل النفسي للاعبين لم يتأثر بعدم الفوز بالمباريات الودية نهائيا، مؤكدا أنهم مستعدون بدنيا، وينتظرون بشغف المباراة الأولى لهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".



وأضاف بن ناصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت الخاص بمباراة المغرب وناميبيا غدا الأحد - "شرف كبير لنا التواجد في المنتخب المغربي، ونتطلع للتقدم في تلك البطولة.".



وأكد: "عندما أكون في المنتخب فهذا فخر كبير، وأكون دائما جاهزا سواء أخوض المباراة منذ البداية أو على مقاعد البدلاء، ولكن لا أنظر لهذا الشيء كل حدث يأخذ وقته جيدا، والنظر فقط لفوز منتخب بلدي في جميع المباريات هو الأهم".



واختتم بن ناصر تصريحاته قائلا: "نتمنى أن تكون نتيجة الافتتاح جيدة وإيجابية لنا".



وتلتقي المغرب مع نامبيا، مساء غدا الأحد، على ملعب السلام في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

