استاد السويس الرياضي ينهي استعدادته لاستقبال مباريات أمم أفريقيا

أنهى ستاد السويس الرياضي استعدادته لاستقبال مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا بمصر والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، ومن المقرر لها أن تنطلق يوم الاثنين المقبل بلقاءات تونس مع أنجولا ومالي مع موريتانيا.



ويستعد مسؤلو الملعب لاستقبال المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمديرين الفنيين للمنتخبات الأربعة غدا الأحد والتي ستقام بداية من صباح الغد.



وشهد محيط ستاد السويس تواجدا أمنيا مكثفا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى جانب زيارة مدير الأمن اللواء محمد جاد للوقوف على آخر الاستعدادت الأمنية.