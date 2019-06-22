تشكيل منتخبي نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب نيجيريا جرنوت رور، تشكيل منتخب "النسور الخضر" لمواجهة منتخب بوروندي في المباراة التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



واختار المدرب الألماني البدء بدانييل آكبي في حراسة المرمى.. أولا آينا - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - شيهو عبداللاي في خط الدفاع.. أوغينكارو إتيبو - ويلفريد انديدي - جون أوبي ميكيل في خط الوسط.. أليكس إيوبي - صامويل شوكويزي - بول أونواتشو في الهجوم.



كما أعلن المدرب أوليفييه نيونجيكو تشكيل منتخب بوروندي للمباراة والتي ضمت كلا من: جوناثان في حراسة المرمى.. فريدريك - ديفيد - موسى - ديفيد جيل في خط الدفاع، جيل - شسير - فريد مصطفى - سعيدو في خط الوسط.. سيدريك - فيستون في خط الهجوم.