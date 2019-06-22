القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
مصر
السبت 22/يونيو/2019 - 06:36 م

انطلاق فعاليات مسابقة شركة IBM لتكنولوجيا المعلومات

انطلاق فعاليات مسابقة
وائل القمحاوى
dostor.org/2682227

شارك الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري واللجنة التنسيقية لأسبوع القاهرة للمياه، في فعاليات المسابقة التي تنظمها شركة IBM لتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان Code and Response لمطوري البرامج ومصممي ومنشئ تطبيقات نظم المعلومات لحل المشكلات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي اعتمادا على الحوسبة الالكترونية والبيانات والذكاء الصناعي والتي يمكن أن يكون لها تأثير فوري ودائم على القضايا الإنسانية.

وتم خلال الفعاليات تقديم عرض عن التحديات المائية التي تواجه مصر وكيفة استخدام نظم المعلومات والتطبيقات والبرمجيات  في ايجاد حلول للحد من هذه التحديات من خلال المطورين والمشاركين في المسابقة، وعرض  إستراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية التى تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، كما تتضمن أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، والتكامل مع الوزارات المعنية، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع في تنفيذ هذه الأنشطة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين

منذ حوالي 10 ساعات

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين

منذ يوم

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

منذ 3 أيام

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

منذ 4 أيام

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

منذ 4 أيام

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

اكتشاف جرن معمودية من القرن الـ6 الميلادي داخل كنيسة المهد بفلسطين

السيسي ونظيره الموزمبيقي يدعوان لتكثيف الجهود المخلصة لمكافحة الإرهاب

"الداخلية" تشكر الجمهور المصرى على تعاونه فى افتتاح "كان 2019"

الرئاسة: السيسي ونظيره الموزمبيقي بحثا سبل تعزيز التعاون

ads
ads
الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال مطروحًا

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

ألبومات الصور

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

رياضة

السويسري فيدرر يتأهل لنهائي بطولة "هاله" للتنس

شبكة أرجنتينية: كولومبيا تلعب مباراة باراجواي بكوبا أمريكا بالبدلاء

يوفنتوس يجدد عقد بينتانكور حتى 2024

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

استطلاع: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

كهربا يرد على قرارات رئيس الزمالك برسالة عبر "فيس بوك"

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال مطروحًا

ضاحي خلفان: قطر على استعداد لخيانة الجميع.. ومهمتها إفشال الاجتماعات العربية

الرئيس نيوز

الخلافات حول قانون نقابة المحامين تشعل "تشريعية النواب"

نقيب الصحفيين الموريتانيين لـ"الرئيس نيوز": الانتخابات الرئاسية ستشهد لأول مرة تداولاً للسلطة

"حميدتي": مصر والسعودية والإمارات ساعدت السودان دون "التدخل في شؤونه"

وزير المالية: الحكومة مهتمة بـ"الحماية الاجتماعية" مع الإصلاح الاقتصادي

نقابة الأطباء: حل أزمة "البورد" فى يد مجلس الوزراء

كشكول

"المخاض" يفاجئ طالبة ثانوية عامة داخل اللجنة بكفر الشيخ

طلاب ثانوية يشتكون من سؤال بالفيزياء: له إجابتين

تعليم مطروح: أجواء مثالية في اليوم السادس لامتحانات الثانوية العامة

"الزناتي" يستقبل نقيبي المعلمين السوريين واليمنيين

غدا.. فتح باب للتقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

5 فواكه سحرية لعلاج الصلع

دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول فيتامين (D)

حملة عالمية تستهدف العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

7 أطعمة تقوّي المناعة خلال الصيف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎