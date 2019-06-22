انطلاق فعاليات مسابقة شركة IBM لتكنولوجيا المعلومات

شارك الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري واللجنة التنسيقية لأسبوع القاهرة للمياه، في فعاليات المسابقة التي تنظمها شركة IBM لتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان Code and Response لمطوري البرامج ومصممي ومنشئ تطبيقات نظم المعلومات لحل المشكلات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي اعتمادا على الحوسبة الالكترونية والبيانات والذكاء الصناعي والتي يمكن أن يكون لها تأثير فوري ودائم على القضايا الإنسانية.



وتم خلال الفعاليات تقديم عرض عن التحديات المائية التي تواجه مصر وكيفة استخدام نظم المعلومات والتطبيقات والبرمجيات في ايجاد حلول للحد من هذه التحديات من خلال المطورين والمشاركين في المسابقة، وعرض إستراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية التى تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، كما تتضمن أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، والتكامل مع الوزارات المعنية، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع في تنفيذ هذه الأنشطة.