14 يوليو.. أولى جلسات بطلان سريان قانون الإدارات القانونية على البنوك

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.



وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أقام دعواه التى حملت رقم24 لسنة 41 دستورية، والتي طالب فيها بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التنفيذية له.

