"الصحفيين" توفر شاشة عرض لأعضائها لمتابعة بطولة أمم أفريقيا

وفرت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، شاشة عرض كبيرة بالدور الثامن بالنقابة لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية ومباريات منتخب مصر.



جاء ذلك بالإتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على توفير الوزارة لأحدث جهاز عرض سينمائى "بروجكتر" وشاشة عملاقة كنوع من الدعم والتعاون لخدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم فى متابعة مباريات البطولة التى تقام على أرض مصر.



وقامت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بتجهيز الدور الثامن فنيا وتجهيز الساوند سيستم فى الدور بالكامل، لاستقبال الزملاء الصحفيين لمتابعة مباريات البطولة بالكامل.

