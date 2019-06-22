هاميلتون أول المنطلقين في فرنسا وفيتل في المركز السابع

اقتنص البريطاني لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين لسباق جائزة فرنسا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بعدما حقق زمنا قياسيا للحلبة اليوم السبت ويضمن فريقه مرسيدس، الساعي لفوزه العاشر على التوالي، الانطلاق من الصف الأول.



وتفوق هاميلتون، متصدر بطولة العالم، بفارق 0.286 ثانية على زميله فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني.



وتأهل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بينما اكتفى زميله سيباستيان فيتل بالمركز السابع بعد أداء متواضع من السائق الألماني.



ومدد هاميلتون سجله القياسي بالحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 86 في مسيرته والثالثة هذا الموسم بعدما حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و28.319 ثانية.



وقال هاميلتون بطل العالم خمس مرات والفائز في العام الماضي على حلبة لو كاستوليه بعد الانطلاق من المقدمة "أنا سعيد باستخراج هذا من السيارة والفريق قام بعمل مذهل".



وأضاف السائق البريطاني الفائز بآخر سباقين في الموسم الماضي ويتقدم في صدارة البطولة بفارق 29 نقطة على بوتاس بعد سبعة سباقات فاز بها مرسيدس "نحن نتحسن فيما يتعلق بالتوصل إلى أفضل ضبط للسيارة".



وكان بوتاس الأسرع في الفترة الثانية من التجارب التأهيلية لكنه لم يستطع مجاراة سرعة هاميلتون المذهلة في الفترة الأخيرة الحاسمة.



وقال بوتاس "تغير اتجاه الرياح وفي بعض المنعطفات لم تكن الأمور جيدة وكان علي النجاح لكن لفة هاميلتون كانت أفضل".



وكان مرسيدس الفريق الأفضل طيلة نهاية الأسبوع وتصدر هاميلتون أو بوتاس جميع التجارب الحرة فيما كان لوكلير الأفضل من بين البقية.



وعانى فيتل ولم يكمل محاولته الأولى في الفترة الأخيرة من التجارب ثم فشل في تحقيق زمن جيد في المحاولة الثانية.

