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السبت 22/يونيو/2019 - 05:27 م

خوارزمية تخبرك عن الوقت المثالي لشرب القهوة

خوارزمية تخبرك عن
dostor.org/2682170

طور باحثون من الجيش الأمريكي خوارزمية لضبط استهلاك الكافيين للجنود بشكل مثالي حتى يظلوا متيقظين حتى عند حرمانهم من النوم.

وأظهرت اختبارات النظام، حتى الآن، أن بإمكانه زيادة فوائد الكافيين إلى الحد الأقصى وحتى تقليل تناول القهوة.. وفي المتوسط، يقول الفريق إن الأداة عززت اليقظة بنسبة 40% تقريبًا، ما يعني أن المشاركين يحتاجون عمومًا إلى 40% أقل من الكافيين ليشعروا باليقظة.

ويهدف نظام الوصول المفتوح (2B-Alert Web) إلى تحديد الوقت المناسب لاستهلاك أكثر أمانًا وفعالية للكافيين، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحث الرئيسي وكبير الباحثين الدكتور جاك ريفمان: "إذا كان عليك أن تكون في حالة تأهب قصوى، على سبيل المثال، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساء، وترغب في تناول أقل قدر ممكن من الكافيين، عليك أن تعرف متى وكم يجب أن تتناول من الكافيين.. وتم تصميم النظام للإجابة عن هذا السؤال".

وفي دراسة قدمت في عام 2018، قام الباحثون بدراسة مهام اليقظة الحركية، وأشاروا إلى بيانات تربط بين الكافيين والنوم، ثم استخدموا البيانات لحساب استراتيجية جرعة فريدة لكل شخص.

وبناء على ذلك، أضاف الفريق مجموعة من العوامل الأخرى لتحسين النتائج، بما في ذلك فترات تأهب الذروة المرغوبة في جدول النوم والاستيقاظ، والحد الأدنى من مستوى التأهب المرغوب فيه، والحد الأقصى المسموح به من تناول الكافيين اليومي.

وأضاف ريفمان أن أداة "2B-Alert Web" تسمح للفرد بتحسين الآثار المفيدة للكافيين مع تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى، وأوضح الباحثون أن الأداة التي تتوفر مجانًا على الإنترنت، يمكن استخدامها للتطبيقات غير العسكرية.

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خوارزمية تخبرك عن الوقت المثالي لشرب القهوة

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