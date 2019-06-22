5 فواكه سحرية لعلاج الصلع

كشف خبير في تساقط الشعر عن أن تناول 5 أنواع من الفواكه قد يؤدي إلى علاج الصلع إلى الأبد.



وقال الدكتور بشار بزرة، وهو مؤسس عيادة مركز "بيوند ميد" في كنسينغتون في لندن إن "السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر، سواء كان صلعا ذكوريا أو أنثويا هو "وراثي"، ولكن هناك أنواع أخرى من تساقط الشعر، كتلك التي تسببها حالة فروة الرأس غير الصحية، يمكن الوقاية منها بشكل أكبرن عن طريق تناول تلك الفواكه.



وأكد "بزرة" أنه كلما كان نظام الفرد أكثر صحية ومثالية، فمن الممكن أن يلعب دورا حقيقيا في الحفاظ على شعرك وفروة رأسك في حالة جيدة، بحيب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



البابايا

يقول الدكتور بزرة إن "الكولاجين" هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ولا يعد فقط واحدة من لبنات بناء الشعر، بل يساعد أيضا في الحفاظ على الأدمة، وهي إحدى طبقات الجلد وتقع مباشرة تحت البشرة وتتألف من نسيج ضام يحمل الأوعية الدموية والليمفاوية التي تغذي الجلد كما يحمل أعصاب الجلد وتشكل طبقة الأدمة السمك الرئيسي للجلد



وأشار إلى أن الجسم ينتج "الكولاجين" عن طريق الجمع بين بعض الأحماض الأمينية، التي توجد عادة في الأطعمة مثل اللحم البقري والدجاج والسمك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان.



ولكن عملية إنتاج "الكولاجين" تتطلب أيضا "فيتامين سي" كمكون رئيسي، والذي هو متوافر في فاكهة البابايا، إذ أن كل ثمرة منها تضم 235 ملليغراما منهـا، وهو أكثر من ضعف الكمية المتوافرة في ثمرة البرتقالة الواحدة.



كما أن البابايا غنية بالبوتاسيوم، المرتبط نقصه بفقدان الشعر وسقوطه.



الأناناس

يحتوي الأناناس على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تحارب الجذور الحرة، وتلحق الضرر ببصيلات الشعر، ويكون كبار السن عرضة للإصابة بشكل خاص.



كذلك يحتوي الأناناس على فيتامين C والمنغنيز وفيتامين بـ6.



الخوخ

يقول الدكتور بزرة إنه للحفاظ على رأس صحي من الشعر، لابد من الضروري أن تحتوي فروة الرأس على رطوبة كافية، وما يعزز هذا هو وجود غدد زيتية تنتج الزهم وهو زيت طبيعي، وفي حال نقصانه فإن فروة الرأس ستعاني.



وهنا يلعب الخوخ دوره بتوفير ذلك الزهم، بفضل أنه غني بفيتامينات سي وأ، لذلك فهو مرطب طبيعي ورائع.



الكيوي

يحتوي الكيوي على مستويات جيدة من فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ك ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزانثين، كذلك يحتوي على فيتامين سي وجو جيد لإنتاج مادة "الكولاجين"، وكذلك أحماس "أوميغا 3" الدهنية التي توفر الرطوبة للشعر.



كما أن الكيوي غني أيضا بالمعادن، مثل الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية المناسبة في فروة الرأس، وبالتالي تقوية الشعر من الجذور.



وبخلاف هذا، فإن الكيوي غني بالنحاس، الذي من الممكن أن يساعد الشعر في الحفاظ على لونه الطبيعي والحفاظ على الشعر الرمادي في مكانه.



التفاح

"يحتوي التفاح على فيتامينات أ وب وسي، وكلها حيوية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على فروة رأس صحية ومنع قشرة الرأس، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة للحفاظ على تلك الجذور الحرة بعيدا وتساعد على تجديد الخلايا.



كما استشهد دكتور بزرة، ببحث علمي، أجراه فريق ياباني في عام 2002، والذي يفيد أن التفاح يحتوي على بروسيانيدين B-2، وهو مركب يبدو أنه يساعد في نمو شعر جديد.

