كوريا الشمالية تعرض التغطية الإعلامية الكاملة لزيارة الرئيس الصيني

أذاع تلفزيون كوريا الشمالية الرسمي "كيه.آر.تي" اليوم السبت لقطات تشمل التغطية الإعلامية الكاملة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونجيانج على مدى يومين.



وعرض التسجيل المصور على مدى 69 دقيقة لقطات من القمة الخامسة بين شي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وحضور الزعيم الصيني الصيني لمناسبات متنوعة منها وضعه إكليلا من الزهور عند برج الصداقة.



وغادر شي كوريا الشمالية أمس الجمعة، في ختام زيارة هي الأولى لزعيم صيني خلال 14 عاما.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن شي اتفق مع كيم خلال الزيارة على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين بغض النظر عن الأوضاع على الساحة الدولية.



والصين هي حليف كوريا الشمالية الكبير الوحيد. وهدفت الزيارة لدعم البلد المنعزل في مواجهة الضغوط جراء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج بسبب برامجها النووية والصاروخية وتوقف محادثاتها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتخلص من الأسلحة النووية.

