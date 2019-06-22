الزراعة تعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوي الجمهورية.



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فعاليات الحملة بدأت اليوم، في كل محافظات مصر، لافتا إلى أنه تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات والمحاقن والأرقام وشهادات التسجيل والوقود وكافة المواد اللوجستية بناءا على تكليفات وزير الزراعة للهيئة لخدمة مربي الماشية في مصر، وتقديم الدعم لهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وزار رئيس الهيئة محافظة الشرقية، صباح اليوم، لتفقد أعمال التحصين، فضلا عن متابعة أعمال الحملة، وتوجه لغرفة العمليات التي بدأت أعمالها الأحد الماضي برئاسة الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.