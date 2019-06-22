حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحب عاطل، لاتهامه باحتجاز فتاة، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.



تلقى قسم الطالبية بلاغا من شعبان. م ٥٠ سنة سائق وابنته اسراء ١٧ سنة ربة منزل بتعرض الأخيرة للاغتصاب، وأفاد في بلاغه أن ابنته خرجت من المنزل منذ ٢٠ ٥ ٢٠١٩ ولم تعد وعند عودتها أخبرته أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه بمنطقة الكنيسة وفض غشاء بكارتها وعاشرها جنسيا لمدة شهر.



وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ والتوصل لملابسات الواقعة، أفادت التحريات بقيادة العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن المتهم يدعى (أحمد.ح) ٤٢ سنة عاطل ومقيم بشارع عبده دبور الكنيسة سابق اتهامه في قضيتين مخدرات وضرب.



ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأنه التقى المجني عليها بميدان الجيزة واستدرجها لمنزله مدعيا عطفه عليها ومعاملتها كابنته حتى تعدى عليها وأفقدها عذريتها واستمر في معاشرتها لمدة شهر ثم أطلق سراحها من منزله.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.