تجديد حبس متهمين انضما للجماعة الإرهابية 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



وكان المتهمون كلا من "مصطفى.س"، و"محمد.ز"، وجهت النيابة إليهما فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

