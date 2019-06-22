"هنشجع مصر".. أغنية جديدة من "أحاسيس مختلفة"

أطلق فريق "أحسايس مختلفة" أغنية "كلنا إفريقيا.. هنشجع مصر"، من كلمات وألحان الشاعر رضا جويدة، وغناء محمد عزام ومصطفى صديق. وذلك بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.



كلمات الأغنية تعبر عن مشاعر المصريين تجاه بلدهم، ورغبتهم في تشجيع الفريق المصرى، وانتمائهم للقارة السمراء التي تنجب الخير للعالم بتنوعها الثقافي وخصوبة أراضيها وموقعها الاستراتيجي المهم.



https://www.youtube.com/watch?v=4Lwd8T4SFDM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Uy5Q8LflxPMGc0YkOXMxrgvC2oa3xh_LBUPhvJODEP2U5Ut

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