عروس البحر تتزين لاستقبال أمم إفريقية (صور)

على مدار عدة شهور من العمل المستمر، جعلت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، تظهر في أبهى صورها، لتعود لسابق عهدها، عروس البحر الأبيض المتوسط.



فقدت تزينت شوارع الإسكندرية، وشهدت العديد من أحيائها تطورًا كبيرًا، بالتزامن مع إستضافة إستاد الإسكندرية، مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية، وتوافد ضيوف القارة السمراء على المحافظة.



واستعدت المحافظة لاسقبال الفرق المشاركة، والجاليات من المشجعين، بتطوير محيط إستاد الإسكندرية، وعمل مسار للدراجات بمحيط الإستاد، وتطوير شامل لحديقة الإسعاف، ومدخل الإسكندرية الصحرواي، وتعليق لافتات إرشادية بكورنيش ومداخل الإسكندرية.



وقال محافظ الإسكندرية، إن الاستاد الرياضي والمنطقة المحيطة به، شهدت أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية لاستقبال بعض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتا إلى أنه علاوة على ذلك تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين خاصة المداخل والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، ورفع كفائتها وتزيينها، وصيانة وتجديد أعمدة الإنارة بها، وووضع العلامات الارشادية والمرورية اللازمة وصيانة جميع المسطحات الخضراء وتشغيل النوافير بالميادين بنطاق المدينة.



وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة، وتم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية وضيوف المحافظة، تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية لعروس البحر الأبيض المتوسط وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة.



يذكر أن مباريات المجموعة الثانية تقام باستاد الإسكندرية الدولي والتى تضم غينيا ومدغشقر ونيجريا وبورندي، والتي تنطلق الليلة في السابعة مساء مباراة بين منتخبي نيجيريا وبروندي، وفي الساعة العاشرة مساء المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي غينيا ومدغشقر.