روسيا تمنع استقبال رحلات طيران من جورجيا اعتبارا من 8 يوليو

شهدت العلاقات الروسية الجورجية خلال العامين الماضيين نوعا من النهوض على المستوى الثنائي، وعلى الأقل على مستوى المواطنين العاديين.



ووفقا لبعض البيانات، فقد أصبحت رحلات عطلة نهاية الأسبوع من روسيا إلى تبليسي أو باتومي الجورجيتين، وجهة شائعة بين الشباب الروس.



وتشير بيانات مراكز حجز تذاكر الطيران الروسية، إلى أن جورجيا أصبحت الوجهة الخارجية الأكثر شعبية لسفر السياح الروس المستقلين (كل عاشر تذكرة تباع خارج الرحلات السياحية المنتظمة).



لكن الوضع قد يتغير بعد المظاهرات المناهضة لروسيا في تبليسي، والهجمات على الوفد البرلماني الروسي، والتصريحات المهينة الصادرة عن رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، ما أنتج حظر الحركة الجوية بين البلدين بدءا من 8 يوليو القادم.