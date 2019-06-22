دي فرانشيسكو مديرا فنيا لسامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده مع إيزيبيو دي فرانشيسكو لمدة ثلاث سنوات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وأنهى دي فرانشيسكو موسمه الثاني في تدريب فريق روما حيث جرى إقالته قبل 12 مباراة من نهاية الدوري.



وتولى دي فرانشيسكو 49 عاما تدريب ليتشي لوقت قصير وحصل على الشهرة خلال تدريبه لساسولو، حيث قادهم للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2013.



وسيكون دي فرانشيسكو بديلا لماركو جيامبولو، الذي رحل لتدريب ميلان هذا الاسبوع، بعد أن قاد الفريق لثلاث سنوات.