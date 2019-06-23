البابا تواضروس يزور العراق منتصف الشهر المقبل

قالت مصادر داخل سفارة العراق بالقاهرة إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وافق على دعوة السفير أحمد نايف الدليمي، بزيارة العرق.



وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تكون زيارة البابا إلى العراق منتصف الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه جاري تحديد موعد الزيارة والتنسيق بين الجانب المصري والعراقي.



وكان السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أول أمس، بالمقر البابوي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعايش بين الأديان السماوية السَمِحة في العالم العربي.



ووجَّه السفير أحمد الدليمي، الدعوة لقداسة البابا تواضروس الثاني، لزيارة العراق، وعبَّر قداسته عن تثمينه لهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.



ومن جانبه بين السفير الدليمي، دور الحكومة العراقية في توفير المناخ الآمن لعودة الأُسر المسيحية النازحة إلى مناطقها المحررة في مدينة نينوى، مؤكدًا عزم الحكومة العراقية على إعادة إعمار وتأهيل كافة الكنائس والأديرة التي استهدفتها عصابات داعش الظلامية، مُشددًا على أن مسيحيي العراق هم مكوِّن مهم في النسيج العراقي ولهم دور رئيس في العملية السياسية.



وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية العلاقات بين العراق ومصر، ودور الحضارتين الرافدينية والمصرية في التواصل الإنساني القديم، مُثمنًا دعم الحكومة العراقية في إفتتاح الكنيسة القبطية مؤخرًا في بغداد.



وفي نهاية اللقاء شكر السفير الدليمي قداسة البابا تواضروس الثاني على حفاوة الاستقبال والروح الأخوية الصادقة التي سادته، وعلى المطبوع التذكاري الذي أهداه قداسته له.